Угода про виплату пенсій між Україною та Ізраїлем має бути підписана до червня 2012 року, щоб виплата розпочалася з 2013 року.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Ізраїлю в Україні Реувен Дін Ель.

За його словами, на сьогодні експертами підготовлено два документи, які передані для затвердження у відомстві.

«Договори знаходяться на стадії резолюцій міністерств, які безпосередньо відносяться до цього, - Мінфін, Мінюст, МЗС, Мінекономіки, і після цього будуть передані на ратифікацію, щоб до червня досягти підписання уповноваженими особами», - сказав посол.

Р.Дін Ель повідомив, що «якщо документ буде підписаний пізніше, ті суми, про які йде мова, не будуть внесені до бюджетів 2013 року».

«Я думаю, що вперше відтоді, як ведуться переговори, а ведуться вони близько 4 років, досягнута угода, про яку завжди говорили», - сказав він.

Р.Дін Ель відзначив, що «йдеться не лише про пенсії громадян України, які приїхали до Ізраїлю, а й навпаки».

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