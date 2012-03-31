У Києві під час акції проти вирубки лісу сталася сутичка з міліцією

31 березня понад 100 місцевих мешканців провели акцію проти вирубки дерев у Києво-Святошинському лісопарковому господарстві.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції висловили рішучий протест проти вирубки місцевого лісопарку, де заплановано будівництво.

Вони скандували лозунги про порушення мораторію на вирубку зелених насаджень в Києві, який було підписано Президентом Віктором Януковичем. Роздавали листівки з інформацію про протизаконні дії Київради.

Під час акції місцеві мешканці та активісти урочисто проголосили «відкриття вирубки лісу імені голови КМДА О.Попова», розклеювали на вцілілих деревах його портрети з відповідним підписом, вкопали вирубані дерева по дорозі, якою їздить техніка забудовників та поставили символічний пам’ятник київській мафії.

Місцеві жителі також повалили паркан, яким було обнесене місце вирубки. Після цього міліція спробувала затримати одного з учасників акції, що спровокувало сутичку між місцевими мешканцями і міліцією. Під час цієї сутички постраждала знімальна група «5 каналу». Крім того, один з керівників міліції почав закликати міліціонерів застосувати зброю проти місцевих мешканців. Зрештою місцевим мешканцям вдалося відборонити затриманого.

Учасники акції домовились провести наступну акцію під стінами КМДА у четвер, 5 квітня.