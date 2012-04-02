В Україні проживає понад 45 мільйонів громадян – дані МОЗ

На початок 2012 року чисельність населення України становила 45 636,6 тисячі осіб.

Про це повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я України.

За чисельністю населення наша країна стало посідає п’яте місце серед європейських країн та друге місце серед країн СНД після Росії, наголосили у відомстві. Вже 20 років в Україні річна чисельність померлих перевищує чисельність народжених. Коефіцієнт відтворення населення в цілому по Україні знизився нижче мінімуму, необхідного для простого відтворення, підкреслюють експерти.

Вони також зазначили, що за п’ять останніх років (2007–2011 рр.) чисельність населення скоротилася на 1 млн. 12,4 тис. осіб, а протягом минулого року – на 144,9 тис. осіб, проте коефіцієнт природного убутку населення у 2011 р. в Україні становив – 3,5%.

Суспільні перетворення в Україні за роки незалежності, які супроводжувались затяжною соціально-економічною кризою, суттєво вплинули на рівень та умови життя населення і, відповідно, на динаміку його чисельності, склад і процеси відтворення, зазначили у МОЗ.

У МОЗ підкреслили, що міське населення України станом на 31 грудня 2011 р. налічує 31 380,9 тис. осіб (68,8%), а сільське – 14 252,7 тис. осіб (31,2%).

Роль і внесок природної та міграційної компонент у формування чисельності міського та сільського населення є неоднаковою, наголошують експерти. У містах зафіксовано позитивне сальдо міграції, що зумовило зменшення темпів загального скорочення населення, а втрати населення в сільській місцевості останніми роками формуються за рахунок і природного зменшення, і негативного сальдо міграції.

У МОЗ зазначають, що у динаміці чисельності населення на регіональному рівні спостерігаються відмінності, зумовлені особливостями як природного, так і механічного руху. У першому випадку йдеться про найстаріші в демографічному відношенні Вінницьку, Житомирську та Чернігівську області. В перелічених областях відбуваються інтенсивні депопуляційні процеси. За специфікою динаміки чисельності населення до цієї ж групи можна віднести також Київську, Одеську, Сумську та Черкаську області.

Найбільшими коефіцієнтами природного зменшення населення протягом 2007–2011 рр. характеризувалися Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська, Луганська, Донецька, Кіровоградська області. У сільській місцевості названих регіонів показники природного убутку населення були значно вищими і коливалися в межах від 8,3% до 19,2%.

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