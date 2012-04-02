У лютому рівень безробіття в Європі продовжив зростання

Брюссель. У лютому 2012 року рівень безробіття в єврозоні з урахуванням поправки на сезонність зріс до 10,8% проти 10,7% у січні 2012 року.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Рівень безробіття в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) у лютому також зріс, порівняно з січнем – до 10,2% проти 10,1%.

У лютому 2012 року найнижчий рівень безробіття було зареєстровано в Австрії (4,2%), Нідерландах (4,9%), Люксембурзі (5,2%) та Німеччині (5,7%).

Найбільший рівень безробіття у лютому 2012 року спостерігався в Іспанії (23,6%) та Греції (21,0% в грудні 2011).

За даними Євростату, в цілому в лютому не мали роботи 17,134 млн. осіб в єврозоні і 24,550 млн. – у ЄС-27.

У лютому 2011 року рівень безробіття в єврозоні становив 10,0%, в ЄС-27 – 9,5%.

До зони євро з січня 2011 року входять 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина і Естонія.

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