У 2011 році витрати на допомогу з безробіття зросли на 25%

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у 2011 році направив 3,773 млрд грн на виплату допомоги з безробіття і матеріальну допомогу в період професійної підготовки або підвищення кваліфікації, що на 25% більше порівняно з 2010 роком.

Про це свідчить звіт виконавчої дирекції Фонду, оприлюднений в газеті «Голос України» від 4 квітня п.р.

Згідно зі звітом, протягом 2011 року в середньому за місяць допомогу з безробіття одержували майже 440 тис. людей, середньомісячна сума виплати з безробіття становила 847 грн.

У цілому, сума доходів Фонду за підсумками минулого року становила 8,734 млрд грн, що на 17% більше, ніж у 2010 році, витрат - 8,19 млрд грн, на 19,5% більше, ніж у 2010 році.

На одноразову допомогу безробітним для організації підприємницької діяльності минулого року було направлено 159,428 млн. грн. Ще 10,931 млн. грн було направлено на статтю витрат «комісійні банкам». На дотації роботодавцям для працевлаштування безробітних Фонд витратив 874,47 млн. грн.

Майже 182 млн. грн Фонд витратив на підтримку інформаційно-довідкової системи.

Крім того, у 2011 році Фонд на 16% збільшив витрати на утримання виконавчої дирекції, Інституту підготовки кадрів держслужби зайнятості - до 1,232 млрд грн.

У структурі доходів Фонду за минулий рік страхові внески становила 7,982 млрд грн, кошти держбюджету - 20,918 млн. грн.

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