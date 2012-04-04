Наливайченко: Трудова міграція українців - наслідок провалу політики влади

Голова політради партії «Наша Україна» Валентин Наливайченко заявляє, що трудова міграція українців за кордон є наслідком провалу соціально-економічної політики, що реалізується нинішньою владою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», про це він сказав, коментуючи інформацію НБУ про те, що перекази фізичних осіб до України в минулому році зросли на 20% і практично зрівнялися з розміром коштів, що надійшли до України у вигляді прямих іноземних інвестицій – близько 7 млрд грн.

В.Наливайченко наголошує, що першопричиною еміграції є те, що українці не можуть заробити на гідне життя у своїй країні. Тому люди змушені їхати за кордон у пошуках кращої долі та переказувати кошти додому, щоб їх родини могли вижити в умовах постійного зростання цін.

«Своїми псевдореформами влада тільки погіршує умови ведення бізнесу та відлякує потенційних інвесторів, які не ризикують започатковувати свій бізнес в Україні. В результаті цього не створюються нові робочі місця, а на існуючих – низький рівень оплати праці», - вважає політик.

Він звернув увагу на те, що Україна щороку втрачає десятки тисяч молодих, здорових, освічених та ініціативних громадян, які не бачать можливості реалізувати свій потенціал на батьківщині. Зокрема, цього року у розіграші міграційної лотереї Green Card візьме участь рекордна кількість українців – понад 853 тис, що є третім результатом після громадян Нігерії та Гани.

На думку В.Наливайченка, втрата найбільш активної працездатної частини населення в умовах демографічної кризи – це найбільша стратегічна помилка влади. Країна втрачає висококваліфікованих працівників, а діти втрачають своїх батьків, руйнуються сім'ї, поглиблюється проблема «соціального сирітства».

«Вихід із цієї ситуації тільки один – пріоритетом державної політики має стати створення високооплачуваних робочих місць. Для цього треба створити максимально сприятливі умови для ведення бізнесу в країні і зробити реальні кроки для подолання корупції в держапараті та судах. Потрібно суттєво зменшити податкове навантаження на фонд оплати праці, що є важливою умовою для зростання зарплат та збільшення кількості робочих місць. Держава має додатково стимулювати розвиток високотехнологічних галузей, з високою часткою оплати праці в собівартості продукції», - переконаний політик.

«Впровадження таких дій має стати першочерговим завданням для об’єднаної опозиції після перемоги на парламентських виборах», - наголосив В.Наливайченко.