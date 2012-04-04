До Великодня 370 тис. киян отримають від 100 до 500 грн матеріальної допомоги

З нагоди святкування Великодня 370 тис соціально незахищених киян отримають одноразову адресну матеріальну допомогу від міської влади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр Попов.

Так, згідно з документом, по 500 грн одноразової допомоги отримають члени сімей загиблих при виконанні інтернаціонального обов’язку в Афганістані .

По 300 грн допомоги отримають малозабезпечені та багатодітні сім’ї, опікуни чи піклувальники відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» та отримувачі пенсійних виплат, у зв’язку з втратою годувальника на дітей сиріт.

Матеріальну допомогу у розмірі 200 грн виплатять інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю, малозабезпеченим, які проживають разом з інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, а також інвалідам І групи, розмір пенсійної виплати яких не перевищує 1200 грн. Такого ж розміру допомогу міська влада виплатить отримувачам державної допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.

Особи з інвалідністю ІІ групи, непрацюючі інваліди ІІІ групи та непрацюючі пенсіонери, розмір пенсійних виплат, яких не перевищує 900 та 1200,00 грн., отримають по 100 грн матеріальної допомоги. Таку ж суму виплатять матерям на дитину, яка не досягла трирічного віку, які отримують держдопомогу, та одиноким матерям, особам, які отримують компенсації за надання соціальних послуг та які доглядають за інвалідами І групи або пристарілими, які досягли 80-річного віку. Також матеріальну допомогу у розмірі 100 грн отримають батьки, що усиновили дитину.

Розпорядженням передбачено виплатити матеріальну допомогу особам, які з поважних причин не отримали її у 2011 році, відповідно до розпорядження КМДА від 24.10.2011 № 1941 «Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни та жертвам нацистських переслідувань міста Києва з нагоди відзначення 67-ї річниці визволення України та 68-ї річниці визволення столиці України від фашистських загарбників».

Отримання адресної допомоги здійснюватиметься у порядку виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та отримувачів через їх поточні банківські рахунки, а також у поштових відділеннях.

Адресна соціальна матеріальна допомога, яка не була своєчасно виплачена, через незалежні причини від отримувача, у разі його смерті, виплачуватиметься членам сім’ї, померлого у відповідному порядку. Згідно з документом, особі, яка одночасно належить до кількох категорій, надаватиметься одна виплата у більшому розмірі.