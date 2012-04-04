ЄС торік надав допомоги найбіднішим країнам світу на 53 млрд євро

Брюссель. У 2011 році ЄС надав допомоги найбіднішим країнам світу на загальну суму 53 млрд євро.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії з посиланням на комісара з питань розвитку Андріса Пібалгса.

Таким чином, як зазначає прес-служба Єврокомісії, в 2011 році ЄС та країни-члени надали майже половину всієї допомоги, наданої в світі найбіднішим країнам.

При цьому 16 країн-членів ЄС в 2011 році, незважаючи на кризу, навіть наростили обсяги своєї допомоги.

“Незважаючи на кризу, Європа підкреслює свою солідарність з найбіднішими в світі. Допомога ЄС відштовхнула мільйони людей від жебрацтва та врятувала незлічену кількість життів за останні 10 років”, - заявив з цього приводу А.Пібалгс.

В 2011 році допомога ЄС найбіднішим країнам світу сягнула 0,42% ВВП Європи, а до 2015 року цю частку планується збільшити до 0,7% ВВП.