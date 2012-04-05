Упродовж місяця закон про зайнятість населення перепишуть

Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив віце-прем’єр-міністру - міністру соціальної політики Сергію Тігіпку впродовж місяця підготувати новий законопроект про зайнятість населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров заявив сьогодні під час засідання Кабінету міністрів України.

«Я прошу, Сергію Леонідовичу Тігіпко, активізуйте роботу групи (щодо підготовки законопроекту – УНІАН). Треба підготувати законопроект протягом місяця. Домовились?», - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що законопроект про зайнятість населення повинен припинити всі антисуспільні схеми на ринку праці, які заважають Україні розвиватися та порушують права людей праці. За словами глави уряду, законопроект повинен бути збалансованим, фінансово забезпеченим і прозорим.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що необхідно усіма доступними засобами збільшувати кількість робочих місць з високим рівнем оплати праці.

«Які я бачу напрямки реалізації нової політики зайнятості? Усіма доступними державі засобами необхідно стимулювати збільшення кількості робочих місць з високим рівнем оплати праці», - підкреслив М.Азаров.

Він наголосив, що потрібно відчутно підтримувати роботодавців, які дають шанс отримати роботу соціально вразливим громадянам: молодим спеціалістам, працездатним інвалідам, людям передпенсійного віку, скороченим з державної служби тощо.

«Головною підтримкою для громадян має стати не допомога з безробіття, а можливість безоплатно навчатися новій професії або підвищувати кваліфікацію», - сказав М.Азаров.

Він вважає необхідним запровадити практику контрактів (договорів) між роботодавцем та працівником щодо навчання. «Взагалі легальний контракт на роботу чи навчання, який цивілізовано регулює відносини роботодавця і працівника, має стати основою основ на ринку праці в Україні», - наголосив глава уряду.