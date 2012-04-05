Уряд на сьогоднішньому засіданні розглянув питання зайнятості населення

Уряд вважає одним із своїх стратегічних завдань реалізацію політики стимулювання зайнятості населення - Азаров

Уряд вважає одним із своїх стратегічних завдань реалізацію політики стимулювання зайнятості населення.

Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, прем’єр наголосив, що з 20 мільйонів працездатних громадян офіційно працюють лише 13 мільйонів, близько 5 млн. осіб перебуває поза легальним ринком праці. «Такі робітники абсолютно не захищені. Роботодавець щодо них не несе жодних соціальних зобов’язань і відповідальності частіше за все не несе. Кожна п’ята молода людина до 25 років не має роботи. Малі шанси на працевлаштування у тих кому за 50 років, з них теж кожен п’ятий не має роботи», - сказав М.Азаров.

Глава уряду підкреслив, що 40% випускників вишів влаштовуються на роботу не за отриманим фахом. М.Азаров наголосив, що шанси підвищити кваліфікацію має лише один з десяти штатних працівників. «І то в середньому раз на 11 років, тоді як в Європі раз на 5 років. Це дуже серйозні застарілі і системні деформації нашого ринку праці. Це означає, що між системою освіти, підготовки та перепідготовки кадрів, підвищення кваліфікації і потребами економіки існує величезний розрив. А також, що система недостатньо стимулює бізнес працевлаштовувати людей, сплачувати соціальні і пенсійні внески. А я хочу нагадати, що реальна економічна свобода це не тільки лояльність до бізнесу, якому держава зменшує податки, прибирає регуляторні обмеження, дозволяє використовувати робочу силу, підготовлену за рахунок бюджетних коштів, забезпечує цінову і курсову стабільність. Справжня економічна свобода це коли будь-які наймані працівники захищені, і можуть вільно конкурувати на ринку праці», - наголосив М.Азаров.

Він підкреслив, що Україні потрібна нова системна державна політика у сфері зайнятості населення. «Таким станом трудових ресурсів як сьогодні ми успішну економіку не збудуємо. Але ж наші люди талановиті і працелюбні, динамічні і добре освідченні. Саме нова політика зайнятості повинна дати їм шанси краще влаштуватись у житті. Влаштуватися, підкреслюю, вдома, а не на заробітках за кордоном», - наголосив М.Азаров.

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Азаров вважає, що необхідно усіма доступними засобами збільшувати кількість робочих місць з високою зарплатою

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що необхідно усіма доступними засобами збільшувати кількість робочих місць з високим рівнем оплати праці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров заявив, відкриваючи сьогодны засідання Кабінету міністрів України.

«Які я бачу напрямки реалізації нової політики зайнятості? Усіма доступними державі засобами необхідно стимулювати збільшення кількості робочих місць з високим рівнем оплати праці», - підкреслив М.Азаров.

Він наголосив, що потрібно відчутно підтримувати роботодавців, які дають шанс отримати роботу соціально вразливим громадянам: молодим спеціалістам, працездатним інвалідам, людям передпенсійного віку, скороченим з державної служби тощо.

«Головною підтримкою для громадян має стати не допомога з безробіття, а можливість безоплатно навчатися новій професії або підвищувати кваліфікацію», - сказав М.Азаров.

Він вважає необхідним запровадити практику контрактів (договорів) між роботодавцем та працівником щодо навчання. «Взагалі легальний контракт на роботу чи навчання, який цивілізовано регулює відносини роботодавця і працівника, має стати основою основ на ринку праці в Україні», - наголосив глава уряду.

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Азаров доручив Тигипкові впродовж місяця підготувати новий законопроект про зайнятість населення

Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив віце-прем’єр-міністру - міністру соціальної політики Сергію Тигипкові впродовж місяця підготувати новий законопроект про зайнятість населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров заявив сьогодні під час засідання Кабінету міністрів України.

«Я прошу, Сергію Леонідовичу Тигипко, активізуйте роботу групи (щодо підготовки законопроекту – УНІАН). Треба підготувати законопроект протягом місяця. Домовились?» - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що законопроект про зайнятість населення повинен припинити всі антисуспільні схеми на ринку праці, які заважають Україні розвиватися та порушують права людей праці. За словами глави уряду, законопроект повинен бути збалансованим, фінансово забезпеченим і прозорим.

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