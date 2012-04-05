Мінсоцполітики хоче змінити принцип обмеження розміру допомоги з безробіття

Міністерство соціальної політики пропонує змінити принцип обмеження розміру допомоги з безробіття і прив'язати максимальну виплату з безробіття не до середнього показника заробітної плати по регіону, а встановити її у розмірі 4-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб без прив'язки до місця роботи або проживання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко під час подання законопроекту про зайнятість населення, який підготувало Міністерство соціальної політики.

«Замість обмеження виплати середньої заробітної плати по регіону за місцем проживання особи запроваджується обмеження максимального розміру допомоги у розмірі 4-кратного прожиткового мінімуму для працездатної особи», - зазначив він.

За словами С.Тігіпка, це близько 4 300 грн.

Крім того, пропонується надавати статус безробітного з першого дня звернення в центр зайнятості, а не з 7-го, як сьогодні.

Ця норма передбачена в законопроекті про зайнятість населення, який протягом місяця буде винесено на громадське обговорення, після чого має бути направлений на розгляд парламенту.

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