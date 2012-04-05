85% молодих українців вважають, що в Україні важко добитися успіху - опитування

85% української молоді вважають, що в Україні сьогодні важко добитися успіху, а 30% хотіли б виїхати з України. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного в березні 2012 року Інститутом Горшеніна.

Згідно з результатами дослідження, які передано УНІАН, майже половина українців - 48,4% - не планують емігрувати з України. З них 29,5% респондентів обрали відповідь «швидше, ні», а 18,9% – «точно ні».

При цьому майже третина - 29,9% - опитаних хотіли б виїхати з України. З них 21,7% відповіли «швидше, так», а 8,2% – «точно так». Ніколи не замислювалися над цим 13,6% наших співвітчизників, а 8,1% респондентам важко відповісти на питання.

Більшість молодих людей - 84,6% - вважають, що в Україні сьогодні важко добитися успіху. Вірять у те, що це зробити легко – 11,1% опитаних. При цьому кожен другий представник української молоді - 50,8% - вважає, що досягти успіху легко за кордоном. Близько третини - 35,0% - вважають, що за кордоном це зробити складно.

Кожен другий молодий українець - 51,6% - вважає, що статус людини в суспільстві залежить від його освіти. Вважають, що мають значення особисті якості, здібності й таланти людини, 41,7%, матеріальний статок – 38,0%, особисті зв'язки – 37,7%, посада – 32,2%, споріднені зв'язки – 27,1%. Тільки кожна четверта молода людина - 24,7% - висловила думку, що статус людини в суспільстві залежить від її професійних якостей.

Вважають, що в Україні у чоловіків і жінок існують рівні можливості для кар'єри, 40,2% молоді. При цьому більш як третина - 36,8% - опитаних вважає, що зробити кар'єру в Україні простіше чоловікам, а кожен шостий - 15,8% - висловив думку, що це зробити простіше жінкам.

Більшість молодих людей України - 71,3% - вважають, що премії, додаткові виплати, підвищення зарплати понад усе сприяють тому, що людина працює краще. Також, на думку молоді, підвищує мотивацію працівника підвищення на посаді - 55,2%, надання квартири, автомобіля (33,4%), надання можливості виконувати важливі цікаві завдання - 26,7%, похвала, подання до нагород - 25,1%.

Більшість молодих українців - 68,3% - вважають, що найкраще шукати роботу за допомогою родичів і знайомих. Вірять в ефективність пошуку вакансій в Інтернеті 45,5%, самостійну розсилку резюме по організаціях, офісах, підприємствах – 34,1%. Віддають перевагу пошуку вакансій в газетах, спеціалізованих збірниках – 22,5%, розміщення резюме на безплатних кадрових Інтернет-ресурсах – 15,4% опитаних.

*** Всеукраїнське дослідження «Молодь України» було проведено Інститутом Горшеніна спільно з тижневиком «Коментарі» з 1 по 19 березня 2012 року. Всього, згідно з вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 1500 респондентів у містах з населенням більш як 100 тисяч чоловік, які розташовані в 24 областях України і АР Крим та репрезентують населення України віком від 16-21 року. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,5%.