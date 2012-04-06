ВР може дозволити матерям дошкільнят працювати на годину менше

Верховній Раді України пропонується дозволити жінкам, що мають дітей дошкільного віку, працювати на годину менше.

Відповідний проект закону “Про внесення зміни до статті 56 Кодексу законів про працю України», зареєстрований у Верховній Раді народним депутатом від фракції НУ-НС Катериною Лук'яновою.

Зокрема передбачено, що за заявою жінки, що має дитину віком до шести років, та працює за п’ятиденним або шестиденним робочим тижнем, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний не затримувати таку жінку на роботі після 17:00.

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