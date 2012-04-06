Уряд підвищив одноразові виплати інвалідам війни до Дня Перемоги

Кабінет Міністрів України підвищив одноразові виплати до Дня Перемоги, 9 травня, інвалідам війни і колишнім малолітнім (яким на момент ув‘язнення не виповнилося 14 років) в‘язням концентраційних таборів, гетто й інших місць примусового утримання, особам, визнаним інвалідами у результаті загального захворювання, трудового каліцтва і з інших причин.

Як зазначається на офіційному урядовому сайті, цього року розмір одноразової допомоги для інвалідів I групи зросте на 1 тис. грн порівняно з 2011 роком - до 2,2 тис. грн, II групи - на 900 грн - до 1,92 тис. грн, III групи - на 800 грн - до 1,72 тис. грн.

Для осіб, що мають заслуги перед Батьківщиною, розмір допомоги цього року збільшено на 1 тис. грн - до 2,2 тис. грн.