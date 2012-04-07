Тігіпко розповів про ваучери на здобуття другої освіти

14:42, 07 квітня 2012
Соцполітика
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Сергій Тігіпко

Віце-прем'єр-міністр-міністр соціальної політики Сергій Тігіпко розповів, на яких підставах можуть видаватись ваучери на здобуття другої вищої або спеціалізованої освіти в разі прийняття законопроекту про зайнятість населення.

Як повідомили УНІАН в прес-службі С.Тігіпка, про це він повідомив в ефірі «Шустер Live» на «Першому національному».

«В законопроекті пропонується надання державою ваучерів для отримання другої освіти для осіб, які досягли 45 років і мають не менше 15 років стажу», - поінформував він.

Як повідомлялося, цього тижня С.Тігіпко представив законопроект про зайнятість населення, яким, зокрема, пропонується ввести систему ваучерів, згідно з якою громадянам видаватимуться ваучери на певну суму для здобуття другої вищої або спеціалізованої освіти.

За підрахунками Міністерства соціальної політики, у 2013 році вартість такого ваучера може становити 11,6 тис. грн. Міністр стверджує, що цього замало для здобуття освіти, однак, на його думку, громадяни також повинні частково сплачувати за неї.

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