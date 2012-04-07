В Україні підвищується мінімальний шлюбний вік для жінок

Із 8 квітня в Україні набуває чинності закон про підвищення мінімального шлюбного віку для жінок.

Згідно з Законом «Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо підвищення шлюбного віку», опублікованим у газеті «Голос України» (№64 від 7 квітня 2012 року), шлюбний вік для чоловіків та жінок встановлюється з 18 років (дотепер шлюбний вік для жінки становив 17 років, для чоловіка - 18 років).

Крім того, передбачено, що за заявою особи, яка досягла 16 років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам (дотепер - за заявою особи, яка досягла 14 років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам).

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Дія закону не поширюється на осіб, які подали заяву про укладення шлюбу до набрання чинності законом.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо підвищення шлюбного віку».