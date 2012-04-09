Єфремов: ВР 12 квітня може розглянути зміни до закону про держбюджет

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов припускає, що у четвер, 12 квітня, парламент може розглянути зміни до закону про державний бюджет України на 2012 рік, спрямовані на реалізацію соціальних ініціатив Президента Віктора Януковича.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів парламентських комітетів.

За його інформацією, Кабінет міністрів України «завершує доопрацювання змін до державного бюджету. «Досить велику суму необхідно внести для того, щоб виконати соціальні ініціативи Президента України», - відзначив О.Єфремов.

На його думку, доцільно було б, щоб уряд швидше вніс цей законопроект до парламенту, щоб народні депутати могли побачити, з яких джерел будуть спрямовані кошти на підвищення розмірів соціальної допомоги незаможним громадянам.

О.Єфремов висловив надію, що народні депутати підтримають цей законопроект.

Як повідомляв УНІАН, під час засідання уряду 7 березня Президент В.Янукович поставив завдання перед Кабінетом міністрів внести зміни до бюджету на 2012 рік, передбачивши в ньому підвищення соціальних виплат для ряду категорій громадян, зокрема, пенсій для пенсіонерів, які вийшли на пенсії до 2008 року (стосується близько 9 млн. громадян), поетапний перерахунок страхових виплат шахтарям-інвалідам, поетапне збільшення допомоги для сімей з дітьми тощо.

За словами першого заступника глави Адміністрації Президента Ірини Акімової, на реалізацію цих ініціатив цього року знадобиться близько 16 млрд. грн., без урахування витрат на програму іпотечного кредитування.

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