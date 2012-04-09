Янукович пропонує повністю заборонити рекламу тютюну й алкоголю

Президент України Віктор Янукович пропонує повністю заборонити рекламу тютюнової й алкогольної продукції, зокрема приховану рекламу цієї продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив Уповноважений Президента з прав дитини Юрій Павленко.

Він відзначив, що така ініціатива спрямована на боротьбу із вживанням алкоголю і сигарет неповнолітніми.

«Ми повинні йти до цілковитої заборони реклами, включаючи й приховану, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пива і слабкоалкогольних напоїв», - сказав Ю.Павленко.

За його словами, під прихованою рекламою мається на увазі, зокрема, реклама торгових марок, які випускають алкогольну і тютюнову продукцію.

Також в Адміністрації Президента вважають неприпустимим надання компаніями, які випускають ці види продукції, спонсорських послуг для проведення спортивних заходів.

«Прихована (реклама – УНІАН), я маю на увазі, коли вільно рекламуються торгові марки, під брендами яких випускаються алкогольні вироби зокрема. Більше того, на нашу думку, є неприйнятним, коли торгові марки, під якими випускається алкоголь, є спонсорами спортивних заходів або так чи інакше їх представляють відомі і видатні люди», - сказав Ю.Павленко.

***

Президент пропонує у 10 разів підвищити штрафи за продаж сигарет і алкоголю дітям і позбавляти ліцензії на торгівлю

Президент України Віктор Янукович пропонує у 10 разів підвищити штрафи за продаж тютюнової і алкогольної продукції неповнолітнім і одночасно позбавляти ліцензії на продаж цих видів продукції підприємства, які допустили такі порушення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив Уповноважений Президента з прав дитини Юрій Павленко.

«Президент звертається до Кабінету міністрів з приводу підвищення штрафів за продаж тютюнових і алкогольних виробів дітям, передбачивши при цьому процедуру одночасного позбавлення ліцензій», - сказав Ю.Павленко.

Він відзначив, що в даний час штраф за продаж тютюну і алкоголю неповнолітнім становить 6,8 тис. грн., проте його може бути замінено позбавленням ліцензії на продаж.

«Сьогодні законодавство передбачає або штраф, або позбавлення ліцензій. У даному разі ми пропонуємо розглянути і збільшення, мінімум, у 10 разів штрафу за продаж алкоголю або тютюну дітям, і одночасне позбавлення ліцензії», - сказав Ю.Павленко.

«Штраф цей має бути непомірним для торгової точки», - додав він.