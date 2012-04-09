ВР під час поточної сесії не розглядатиме законопроект щодо скасування соцпільг

Верховна Рада України під час поточної сесії не розглядатиме законопроект щодо скасування соціальних пільг.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Верховної Ради України.

«У зв’язку з появою публікацій щодо нібито намірів ухвалити протягом десятої сесії Верховної Ради України шостого скликання законопроект № 9127 («Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» - УНІАН) повідомляємо таке. Згаданий законопроект не включено до порядку денного поточної сесії, і, відповідно, розглядатися не буде», - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко заявив УНІАН, представники більшості у Верховній Раді нівелюють всі соціальні ініціативи Президента Віктора Януковича, наполягаючи на розгляді вже наступного тижня законопроекту в другому читанні щодо виконання судових рішень, яким передбачено скасування пільг багатьом категоріям громадян.

«Урядовці та депутати більшості наполягають на розгляді сумнозвісного законопроекту 9127 «Про державні гарантії виконання судових рішень» на наступному пленарному тижні з 10 по 13 квітня», - сказав М.Томенко.

Довідка УНІАН. 9 вересня 2011 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні урядовий проект закону "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (№9127).

Цим законопроектом, по суті, скасовується ряд пільг для громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Також передбачається скасувати ряд пільг для тих громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, медичним і фармацевтичним працівникам, учасникам бойових дій і особам, прирівняних до них.

Крім того, законопроектом передбачено скорочення пільг для учасників війни і ветеранів праці, а також особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

Після масових акцій протестів законопроект був знятий з розгляду.