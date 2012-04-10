Кабмін визначив джерела наповнення держбюджету на реалізацію соцпрограм Президента

Кабінет міністрів визначив джерела наповнення державного бюджету на реалізацію соціальних програм Президента України Віктора Януковича.

Згідно із законопроектом про внесення змін до держбюджету-2012 (№10317 від 9 квітня 2012 року), текст якого розміщений на офіційному сайті Верховної Ради, доходи держбюджету пропонується збільшити на 33,3 млрд грн, зокрема доходи загального фонду на 28,8 млрд грн.

Зокрема, джерелами доходів мають стати економічне зростання (очікувані додаткові надходження в розмірі 21 млрд грн), індексація і плата за адміністративні послуги (1,8 млрд грн), премії за підписання договорів про розподіл продукції, включаючи ділянки надр у межах континентального шельфу Чорного моря (6 млрд грн).

Згідно з пояснювальною запискою до документа, при визначенні прогнозу на 2012 рік був врахований показник зростання імпорту товарів і послуг на рівні 106,4%. Також документом передбачається збільшити річний показник надходжень ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) на 2,6 млрд грн.

Проектом закону для реалізації ініціатив Президента передбачено 18,2 млрд грн. Також планується додатково перерахувати до Пенсійного фонду 7,7 млрд грн, зокрема на покриття дефіциту бюджету фонду - 5,6 млрд грн.

Витратна частина держбюджету 2012, згідно із законопроектом, також передбачатиме 6,15 млрд грн на заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень у Сбербанку СРСР.

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