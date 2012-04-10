ПФУ в першому кварталі збільшив доходи на 9,8% - до 49,841 млрд грн

За оперативними даними, до бюджету Пенсійного фонду України в січні-березні 2012 року надійшло 49,841 млрд грн, що на 9,8%, або на 4,444 млрд грн, більше, порівняно з аналогічним періодом 2011 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби фонду, розміщеному на його офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, сума власних надходжень становила 35,595 млрд грн, що на 3% більше плану. Надходження власних доходів, порівняно з відповідним періодом 2011 року, зросли на 4,63 млрд грн, або на 15%.

Витрати на виплату пенсій та грошової допомоги в січні-березні 2012 року становили 53,497 млрд грн.

Станом на 1 квітня 2012 року, середній розмір пенсійної виплати становить 1279 тис. грн. Чисельність пенсіонерів усіх категорій, станом на 1 квітня ц.р., становить 13,698 млн. осіб.

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