Ляшко заявляє про намір балотуватися на посаду мера Києва

Народний депутат, лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що балотуватиметься на посаду міського голови Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Радикальної партії.

"Найкрасивіше місто світу заслуговує на радикальні зміни, тому я йду в мери Києва. – сказав О.Ляшко. - І я певен, що ми здобудемо перемогу за підтримки Господа Бога і киян, які хочуть краще майбутнє для себе, для своїх дітей та внуків".

Він вважає недоцільним підтримувати Олександра Попова, бо «він представляє нинішню владу - Партію регіонів, а Кличко не розуміє проблеми людей».

"Я буду балотуватися на посаду Київського міського голови, щоб у громадян була реальна альтернатива, - пояснює народний депутат. - Більше того, я веду до Київради фракцію РПЛ (Радикальної партії Ляшка) - молодих дівчат і хлопців, здатних підняти з колін Київ і Україну".

О.Ляшко стверджує, що зробить Київ столицею світу, а Дубай, Нью-Йорк, Лондон, Париж і Москва не встигатимуть за темпами розвитку української столиці.