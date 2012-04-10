НКПУ пропонує запровадити суди з трудових спорів і посилити відповідальність роботодавців

Національна конфедерація профспілок України пропонує запровадити суди з трудових спорів і посилити відповідальність роботодавців за порушення КЗпП.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив генеральний секретар Національної конфедерації профспілок України, голова Громадської палати України Петро Петриченко.

«Якщо виникає спір, то не треба ходити в комісії з трудових спорів, не ходити до дядька й вирішувати якісь питання. На нашу думку, необхідно запровадити, як у Великій Британії, спеціалізовані трудові суди, які можуть хоча б і за 15 хвилин розглянути спір із трудового питання», - зазначив він.

Крім того, на думку П.Петриченка, на сьогодні немає необхідності приймати проект Трудового кодексу, який був прийнятий Верховною Радою в першому читанні в травні 2008 року, а необхідно просто посилити відповідальність роботодавця за порушення КЗпП.

П.Петриченко також вважає, що новий Трудовий кодекс не вирішуватиме проблемних питань на ринку праці, до того ж, створить нові.

«Більше 75% роботодавців порушують норми Кодексу законів про працю... Ми фіксуємо те, що на сьогодні в нашому суспільстві є, тобто вже в законі ті порушення роботодавців, які вони допускали протягом 20 років. І в разі ухвалення цього Трудового кодексу, на наш погляд, суттєво зросте експлуатація трудящих, зросте безробіття, впаде заробітна плата людей... і зросте тіньовий сектор економіки», - зазначив він.

Проти ухвалення проекту Трудового кодексу в редакції від 2008 року виступає й перший заступник голови Соціалістичної партії України, голова Союзу жінок України «За майбутнє дітей» Валентина Семенюк-Самсоненко. За її словами, роботодавець не має права звільняти працівників без надання їм права оспорити це рішення, що не передбачається новим Трудовим кодексом.

Як зазначила керівник виконкому Громадської палати України Неля Ткачук, цей проект Трудового кодексу також характеризується можливістю подвійного трактування: «Новий Трудовий кодекс громіздкий, він не має єдиних принципів побудови, він характеризується можливістю подвійного трактування окремих його положень».