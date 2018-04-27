Соцініціативи Президента українці оплатять з власної кишені

Презентувавши напередодні парламентських виборів електорату пакет соціальних ініціатив, Президент тим самим влаштував своєрідний тест для уряду на здатність виконувати публічні обіцянки влади. Тепер у прем'єр-міністра Миколи Азарова немає іншого шляху, як вичавити з економіки гроші, аби профінансувати додаткові витрати. Оскільки економіка України, незважаючи на два роки реформ, так і не подає ознак життя, Кабмін, швидше за все, буде використовувати перевірені методи - фіскальний тиск на тих, хто ще може платити, і чергові боргові позики.

Усвідомлюючи, що фінанси країни знаходяться у важкому стані, Віктор Янукович не став давати надмірні соцобіцянки, зосередившись на локальному підвищенні допомоги окремим верствам населення. Однак навіть ці нововведення потребують за різними оцінками від 8 до 16 млрд грн. Ці надходження уряду треба забезпечити понад план у поточному році.

Ініціативи Президента розроблялися, коли ще не були відомі додаткові ризики, з якими зіткнеться Україна цього року. По-перше, істотні надії «архітектори» соціальних пропозицій покладали на прискорення темпу відновлення економіки. Але в першому кварталі, за попередніми оцінками, зростання ВВП не перевищить 3%, що навіть нижче, ніж закладалося в бюджет-2012. Якщо зовнішня кон'юнктура не покращиться (що дуже ймовірно на тлі глобальних фінансових проблем) і зростання економіки залишиться в діапазоні 3%, то Кабміну доведеться шукати шляхи компенсації недоотриманих згідно з планом доходів.

По-друге, уряд так і не зміг домовитися з Росією про зниження ціни на газ, в результаті чого скарбниця недоотримає податки від «Нафтогазу» за паралельного збільшення витрат на підтримку компанії, що додатково звузить фінансові ресурси Кабміну.

По-третє, вже остаточно відомо, що відновлення співпраці з МВФ до виборів не відбудеться. Гроші Фонду уряду потрібні для того, аби рефінансувати борги за попередні періоди. Оскільки кредитів немає, погашати колишні позики доведеться за рахунок доходів бюджету.

Таким чином, уряд зараз у досить складному становищі - гроші потрібні терміново, а виводити економіку на привабливий для інвестора рівень немає ні часу, ні здібностей. У зв'язку з цим Кабмін в оперативному режимі розробив ряд заходів, які повинні забезпечити додаткові фінансові ресурси. Серед них - підвищення плану збору податків для митниці, в результаті чого підприємці, що займаються імпортом, фактично заморозили свою діяльність. Активізується і кредитний напрямок. Причому уряд бере позику не лише безпосередньо, але, зокрема, і через «Нафтогаз». Логіка такої політики полягає в такому: якщо НАК сама про себе подбає, то це звільнить частину бюджетних ресурсів, передбачених для підтримки компанії.

Між тим, перераховані джерела не зможуть забезпечити в повній мірі необхідну кількість коштів для фінансування соціальних ініціатив. У зв'язку з цим уряд підготував ряд законопроектів, що підсилюють фіскальний тиск. Крім податку на розкіш, за рахунок якого планують отримувати 900 млн грн на рік, Кабмін готує до подання до Верховної Ради закон про внесення змін до Податкового кодексу, яким передбачається збільшення на 380% ставки рентної плати за видобуток природного газу - до 949,93 грн за тисячу кубометрів, а газу, що залягає на глибині понад 5 км, - до 475,4 грн за тисячу кубометрів. Варто відзначити, що, згідно з офіційними заявами, весь видобутий газ в Україні поставляється населенню. А в Кабміні недавно заявляли, що не виключають підвищення тарифів на «блакитне паливо» для населення, на чому наполягає МВФ. Суть схеми: уряд підвищує ціни на газ для населення, за рахунок чого «Укргазвидобування» виплачує вищі податки, доходи від яких йдуть на підвищення соціальних стандартів тому ж населенню. Не дуже розумно, але електорально ефективно. Ще однією новацією стане перегляд ставок митних зборів на імпортні товари, яке імпортери перекладуть на населення шляхом підвищення роздрібних цін на свою продукцію.

Таким чином, в більшій частині населення буде фінансувати соціальні ініціативи Президента самостійно. В цьому контексті виникає питання, навіщо винаходити такі складні схеми? Набагато краще було б підняти прибутковий податок на доходи багатих громадян та/або ввести підвищену ставку ПДВ, наприклад, на дорогі іномарки, ювелірні вироби.

Викликає масу питань і легітимність фіскальних новацій уряду. Не залежно від того, наскільки обґрунтованим є підвищення податків, Кабмін відповідно до Бюджетного та Податкового кодексів не має права посеред року змінювати ставки податків. Це - пряме порушення норм чинного законодавства. Безумовно, вибори зобов'язують владу шукати додаткові фінансові ресурси, але перераховані рішення будуть означати, що декларація про стабільність, яку люблять озвучувати за кожного зручного випадку українські політики від правлячої команди (принаймні, в економічній сфері), не більше ніж передвиборний лозунг.

Олексій Левицький (для УНІАН)

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