Азаров: наступного року уряд 4 рази підвищуватиме пенсії та зарплати

Прем'єр-міністр України Микола Азаров запевняє, що впродовж наступного року уряд чотири рази підвищуватиме зарплати та пенсії українцям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров заявив сьогодні під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Наступного року ми також плануємо чотирьохразове – раз у квартал підвищення пенсій та заробітних плат», - сказав прем’єр.

При цьому глава уряду нагадав, що до кінця цього року уряд буде ще два рази підвищувати соціальні виплати. «У нас іде системне підвищення пенсій і заробітних плат, і уряд і на далі буде це реалізовувати», - сказав М.Азаров.

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