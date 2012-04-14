У Полтавській області викрито злочинну групу, яка вербувала молодь у трудове рабство.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС у Полтавській області, незаконний бізнес близько року тому назад організували двоє жителів Чутівського району.

"Чоловіки їздили сусідніми районами, де агітували соціально незахищену молодь поїхати на заробітки до Вінницької та Одеської областей. Потенційним трудівникам пояснювали, що робота цілком законна і полягає у виконанні сільськогосподарських робіт на вигідних умовах та за високу плату у великих садових і фермерських господарствах. Обіцяна платня мала бути від 2 до 5 тисяч гривень на місяць, повне забезпечення комфортними умовами проживання та нормальним харчуванням", - зауважили у ВЗГ.

Насправді "працевлаштованим", у яких заздалегідь відбирали документи та засоби зв’язку, доводилося жити у бараці, майже без харчування, працювати по 12 годин на добу та отримувати по кілька сотень гривень зарплати за майже рік роботи.

Крім того, як зазначили у ВЗГ, невільників часто били, особливо якщо вони намагалися втекти.

Уже встановлено 9 потерпілих, серед яких двоє неповнолітніх.

Двоє підозрюваних затримані, за фактом торгівлі людьми порушено кримінальну справу.