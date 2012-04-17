Контроль за якістю ліків і цінами на них буде істотно посилено - Азаров

В Україні у 2012 році буде істотно посилено контроль за якістю і ціноутворенням лікарських препаратів, заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров після відвідання лабораторії з контролю якості лікарських засобів і медичної продукції Державної служби України з лікарських засобів у Київській області.

Як передає кореспондент УНІАН, М.Азаров відзначив, що в Україні практично створено базу для проведення детальних аналізів якості медичних препаратів.

«Я думаю, що 2012 рік стане переломним з погляду боротьби з фальсифікатами на нашому вітчизняному ринку медичних препаратів, тому що зараз наша служба оснащена усім необхідним обладнанням», - сказав М.Азаров.

Він також повідомив, що сьогодні на засіданні Кабінету міністрів буде розглянуто питання про ціноутворення на лікарські засоби.

Він відзначив, що на ринку лікарських засобів працює дуже багато посередників, що в результаті призводить до істотного підвищення цін на ліки в аптечних мережах.

«З 500 компаній, які діють на ринку, у нас лише 4-5 великих, які забезпечують 70% всього ринку, а інші – це посередники. Ланцюжки посередників доходять до 5-6, що це таке? Це на кожному ланцюжку надбавка вартості ліків, це втрата контролю над якістю. Нам треба наводити лад, безумовно, у цій сфері. І ми його наведемо. І в цьому наше завдання наступного етапу роботи з медичною галуззю», - сказав М.Азаров.

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