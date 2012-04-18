Жителі прикордонних областей України і Росії можуть перетинати держкордон без міграційних карток і реєстрації

Жителі прикордонних областей України і Росії тепер можуть перетинати Держкордон без міграційний карток і реєстрації.

Як повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр Дикусаров, набрала чинності угода між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації про порядок перетинання українсько-російського державного кордону жителями прикордонних регіонів України та РФ, яка була підписана 18 жовтня минулого року в Донецьку.

«Тепер жителі прикордонних регіонів обох держав можуть перетинати спільний державний кордон у міжнародних, міждержавних та місцевих пунктах пропуску того регіону, жителями якого вони є, та перебувати на території суміжної держави в межах регіону, в який вони в’їхали через місцевий пункт пропуску, без реєстрації та заповнення міграційних карток терміном до 90 днів»,- сказав О.Дикусаров.

За його словами, жителі прикордонних регіонів можуть перетинати кордон пішки, на велосипедах, мотоциклах, гужовому і легковому транспорті, човнах, що їм належать, а також на автомобільному і паромному транспорті загального користування міждержавного сполучення в межах прикордонних регіонів, а також переміщати через кордон товари, які не призначені для виробничої або іншої комерційної діяльності у кількості, що не перевищує передбачені законодавством сторін норми ввезення товарів без сплати митних зборів і податків. Дія цієї угоди в Україні розповсюджується на громадян України, які постійно проживають на територіях Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.