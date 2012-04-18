Національний форум профспілок звинувачує уряд у кулуарній розробці Трудового кодексу

Голова Національного форуму профспілок України (НФПУ) Мирослав Якібчук заявляє, що уряд не обговорював з профспілками проект нового Трудового кодексу.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.Якібчука.

"Заяви членів уряду про те, що новий Трудовий кодекс України потрібно узгодити з профспілками, з громадськістю виявилися голослівними. Ніхто не збирався цього робити", - сказав М.Якібчук.

За його словами, найбільшу критику в урядовому законопроекті викликають необмежене збільшення на багатьох підприємствах тривалості робочого тижня, спрощення процедури звільнення працівника, а також зміна умов праці на малих підприємствах та впровадження незаконних методів спостереження за найманими працівниками. "Ось вузькі місця нового Трудового кодексу України", - підкреслив він.

"Сьогодні дотримуватися прав трудящих, або хоча б до імітації дотримання, зобов'язує звід законів, написаних ще в радянські часи. У разі прийняття нової редакції Трудового кодексу, Україна перенесеться в XVIII століття, часи "дикого капіталізму" - тотального свавілля роботодавців і безправ'я робітників. Таке поняття, як профспілкові комітети на підприємстві, кануть в Лету", - заявив голова НФПУ.

М.Якібчук не виключає, що таке ставлення влади до трудящих може спровокувати зростання протестних настроїв у суспільстві. "Стає очевидним: влада не почує трудящих, поки вони не вийдуть на масові акції протесту". - вважає М.Якібчук.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем'єр-міністр України - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко наприкінці 2011 року заявив про намір зосередитися в першу чергу на реформі трудових відносин, легалізації ринку праці та заробітних плат, захисті прав дітей і змінах у податковому законодавстві.

"Одним з найважливіших завдань у 2012 році буде ухвалення Трудового кодексу, який діє у нас з 70-х років минулого сторіччя без особливих змін. Також потрібні подальші зміни податкового законодавства. Перш за все, це стосуватиметься механізмів, які діють при операціях із країнами, де податки менші, ніж у нас - це Кіпр, деякі кантони Швейцарії, Ліхтенштейн", - заявив С.ТІГІПКО.

Проте Партія регіонів в листопаді 2011 року попросила тимчасово зняти з розгляду проект нового Трудового кодексу. С.Тігіпко обіцяв знайти компроміс із профспілками і роботодавцями в даному питанні.

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