У МЗС сподіваються в червні підписати угоду про безплатні візи з Польщею
14:16, 19 квітня 2012Соцполітика
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У Міністерстві закордонних справ розраховують, що вже у червні буде підписано угоду про скасування оплати за візи між Польщею і Україною.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістів повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Андрій Олефіров.
За його словами, зараз Україна і Польща проводять усі внутрішні процедури, щоб погодити всі документи і вийти на їх підписання.
«Я думаю, що за сприятливих умов вона (угода) може бути підписана в червні цього року», - сказав А.Олефіров.
При цьому він додав, що така угода буде підписана на рівні міністрів закордонних справ.
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