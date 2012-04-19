У МЗС сподіваються в червні підписати угоду про безплатні візи з Польщею

У Міністерстві закордонних справ розраховують, що вже у червні буде підписано угоду про скасування оплати за візи між Польщею і Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістів повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Андрій Олефіров.

За його словами, зараз Україна і Польща проводять усі внутрішні процедури, щоб погодити всі документи і вийти на їх підписання.

«Я думаю, що за сприятливих умов вона (угода) може бути підписана в червні цього року», - сказав А.Олефіров.

При цьому він додав, що така угода буде підписана на рівні міністрів закордонних справ.