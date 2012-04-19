Президент України Віктор Янукович незадоволений темпами реалізації своїх соціальних ініціатив.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання Керуючої ради Комітету з економічних реформ.

«Я вам відверто скажу, що я не задоволений тією ситуацією, яка зараз є, таким повільним просуванням розв’язання цих питань, незважаючи на те, що було прийнято бюджет, і незважаючи на те, що виконавці більш ніж два місяці тому одержали завдання. Я про це вже скажу без камер, конкретно», - заявив В.Янукович.

При цьому він відзначив, що керівники, які не справлятимуться з поставленими завданнями, будуть звільнені з посад. «Кожний керівник, хто з цим завданням не впорається, отримає, як то мовиться, рішення іти займатися іншими справами. Тому я попереджаю вас», - сказав В.Янукович.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні Керуючої ради планується розглянути хід реалізації заходів із забезпечення громадян доступним житлом, введення референтних цін на ліки і підвищення пенсій.

В.Янукович підкреслив, що його соціальні ініціативи є надзвичайно важливим завданням для влади, і їх реалізація дозволить підвищити соціальну захищеність і добробут українців.

Він відзначив, що після внесення змін до бюджету-2012 в Україні з'явилися як механізм, так і кошти для реалізації соціальних ініціатив.

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