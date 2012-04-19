Янукович незадоволений темпами реалізації своїх соціальних ініціатив
Президент України Віктор Янукович незадоволений темпами реалізації своїх соціальних ініціатив.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання Керуючої ради Комітету з економічних реформ.
«Я вам відверто скажу, що я не задоволений тією ситуацією, яка зараз є, таким повільним просуванням розв’язання цих питань, незважаючи на те, що було прийнято бюджет, і незважаючи на те, що виконавці більш ніж два місяці тому одержали завдання. Я про це вже скажу без камер, конкретно», - заявив В.Янукович.
При цьому він відзначив, що керівники, які не справлятимуться з поставленими завданнями, будуть звільнені з посад. «Кожний керівник, хто з цим завданням не впорається, отримає, як то мовиться, рішення іти займатися іншими справами. Тому я попереджаю вас», - сказав В.Янукович.
За його словами, на сьогоднішньому засіданні Керуючої ради планується розглянути хід реалізації заходів із забезпечення громадян доступним житлом, введення референтних цін на ліки і підвищення пенсій.
В.Янукович підкреслив, що його соціальні ініціативи є надзвичайно важливим завданням для влади, і їх реалізація дозволить підвищити соціальну захищеність і добробут українців.
Він відзначив, що після внесення змін до бюджету-2012 в Україні з'явилися як механізм, так і кошти для реалізації соціальних ініціатив.
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