Луганські шахтобудівники сьогодні розпочали страйк

Сьогодні, 20 квітня, 32 представники трудового колективу публічного акціонерного товариства «Трест Луганськшахтопроходка» розпочали страйк, оскільки донині основна вимога шахтобудівників - погасити підприємству борги за виконані ще у 2010 році роботи на шахті №10 «Нововолинська», не виконано.

Про це УНІАН повідомив голова Луганської шахтобудівної територіальної організації Укрвуглепрофспілки Олексій Швечіков.

«Домовленість, якої було досягнуто минулого тижня на нараді в Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України, про погашення боргу в сумі 4,5 млн грн на сьогодні не виконана. Але це заборгованість перед трестом за виконані роботи на інших об'єктах – шахті «Горська», підприємствах ДП «Луганськвугілля», «Львівугілля», шахті №9 «Нововолинська». А рішення про погашення заборгованості перед трестом за виконані роботи на шахті №10 «Нововолинська» дотепер взагалі немає», - сказав О.Швечіков.

Він також нагадав, що сума боргу за роботи на шахті №10 «Нововолинська» становить близько 21 млн грн, з яких понад 10 млн грн, – невиплачена працівникам тресту заробітна плата.

За його словами, близько 700 колишніх і нинішніх працівників тресту «Луганськшахтопроходка» більше року не можуть одержати від 15 тис. до понад 20 тис. грн чесного і заслуженого заробітку. Причому багато людей вже звільнилися, так і не дочекавшись справедливості.

«Основної вимоги трудящих тресту не виконано, тому проведення 72-денного страйку залишається в силі, як і намічені масові акції протесту. Перший з них відбудеться вже 27 квітня у будівлі Луганської облдержадміністрації, ще два мирні мітинги пройдуть у центрі Луганська 15 травня і 14 червня», - наголосив профспілковий лідер.