З 1 травня 13,3 млн. пенсіонерам підвищать пенсії в середньому на 100 грн

Із 1 травня 13,3 млн. пенсіонерам будуть підвищені пенсії в середньому на 100 грн.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та масової комунікації Секретаріату Кабінету міністрів, відповідну постанову “Про підвищення рівня соціального захисту населення” уряд прийняв на сьогоднішньому засіданні.

Постанову прийнято на виконання соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича.

Водночас, наголошується в повідомленні, людям, які не мають трудового стажу, пенсії підвищуватися не будуть. Ці категорії одержують “соціальну пенсію”, підвищення якої здійснюється відповідно до підвищення розміру мінімальної пенсії.

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