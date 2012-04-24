Громадські організації 26 квітня розпочнуть безстрокову акцію протесту

Громадські організації 26 квітня почнуть безстрокову акцію протесту з метою захисту прав «чорнобильців».

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомив голова Всеукраїнського комітету «Наступ» Руслан Секела.

«26 квітня буде найбільша акція, на яку з'їдуться з усієї України «чорнобильці», але найголовніше - наша акція є безстроковою, оскільки якщо ми підемо, ми програємо», - сказав він.

Р.Секела зазначив, що акції проходитимуть під стінами будівлі уряду й Верховної Ради. Почнеться акція з молебна за жертвами Чорнобильської катастрофи.

«Ми очікуємо 5-6 тис. людей щонайменше. Зараз важко сказати, люди їдуть з усієї країни», - розповів Р.Секела. Він також повідомив, що на акцію 26 квітня очікується приїзд найбільшої кількості учасників. Після цього кількість учасників скоротиться. Водночас він не уточнює, яким чином буде організована безстроковість акції.

Організатори акції вимагають від влади виконання рішень судів щодо нарахувань допомоги та пенсій згідно із законодавством. Крім того, шахтарські організації, які візьмуть участь у акції протесту, вимагають осучаснення пенсій шахтарям. Підприємці вимагають ввести мораторій на перевірки до кінця року, не лише податкові, але й інших контролюючих органів, а також скасування єдиного внеску.

У разі невиконання вимог активісти вимагатимуть відставки уряду й Президента. «Ми вимагаємо відставки уряду Миколи Азарова... Якщо нас не почують, ми ставитимемо питання й вимагатимемо відставки Президента України», - озвучив вимоги Р.Секела.

За словами голови Прикарпатської громадської організації «Всеукраїнське об'єднання ветеранів Чорнобиль» Євгена Литовця, на сьогодні громадські організації, які проведуть акції протесту 26 квітня, не співпрацюють і не проводять переговорів із «Союзом Чорнобиль України», очолюваним Юрієм Андрєєвим. Представники цих громадських організацій пов'язують діяльність Союзу з владою й упевнені, що керівництво Союзу зрадило інтереси «чорнобильців».

Також Є.Литовець передбачає, що після проведення акції «чорнобильці» виходитимуть із «Союзу Чорнобиль України».