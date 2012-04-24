ВР у п’ятницю заслухає інформацію Тігіпка щодо реалізації соцініціатив Президента

Верховна Рада України в п’ятницю під час години запитань до уряду заслухає інформацію міністра соціальної політики Сергія Тігіпка щодо ходу реалізації соціальних ініціатив Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідною пропозицією щодо заслуховування цього питання у вівторок під час пленарного засідання виступив голова Верховної Ради України Володимир Литвин.

«Оскільки тут ідуть дискусії з приводу соціальної політики, то можна заслухати міністра соціальної політики і праці про те, як відбувається процес реалізації соціальних ініціатив, що для цього робиться і що для цього потрібно зробити, в тому числі з боку Верховної Ради України», - сказав голова ВР.

Оскільки заперечень не було, то В.Литвин зауважив, що це рішення ухвалюється автоматично без відповідного голосування.

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