Пенсії військовиків-ліквідаторів буде підвищено на 35%

Профспілки і Кабінет Міністрів України досягли домовленості про підвищення пенсій для військовослужбовців-«афганців». Про це повідомив заступник голови Національного форуму профспілок України Григорій Кабанченко.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НФПУ.

Згідно з постановою КМУ «Про підвищення рівня соціального захисту населення», з 31 липня 2012 всім категоріям військовослужбовців та силовиків, які брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, пенсію буде підвищено на 11%, а з 1 першого січня наступного року пенсію обіцяно підвищити на 35%.

«Ми домоглися підвищення пенсії для 600 тисяч 200 осіб», - сказав Г.Кабанченко. І додав, що «такого успіху можна було досягти лише завдяки узгодженим і рішучим діям НФПУ разом з Незалежною профспілкою військовиків України, громадськими організаціями військовослужбовців та СБУ».

Як повідомляється, суттєво буде підвищено пенсію за вислугу років та за інвалідністю. І, що важливо, майже 100 тисяч осіб одержуватимуть підвищену пенсію у зв’язку з утратою годувальника.

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