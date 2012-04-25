Уряд ухвалив рішення про початок підвищення пенсій з 1 травня

Уряд України ухвалив рішення про підвищення пенсій з 1 травня різним категоріям пенсіонерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення такого рішення на сьогоднішньому засіданні Кабміну журналістам повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій Тігіпко. За його словами, загальна сума коштів, яку буде спрямовано на підвищення пенсій до кінця року, становитиме близько 14 млрд грн.

«Що стосується обсягу коштів, які підуть на збільшення цих виплат, то до кінця року ці обсяги становитимуть близько 14 млрд грн. Частину коштів враховано у змінах до бюджету, які прийняті, частину коштів ми розраховуємо одержати з тих резервів, які ми сьогодні вже маємо», - сказав С.Тігіпко.

За словами прем'єр-міністра, згідно з рішенням уряду, з 1 травня пенсіонерам, які одержують трудові пенсії і мають трудовий стаж 20 і 25 років (жінки і чоловіки відповідно), пенсія буде підвищена не менш ніж на 100 грн. Для тих, хто не має такого стажу, підвищення становитиме не менш як 50 грн, для пенсіонерів, які одержують соцпенсії – не менш як 30 грн. Всього підвищення пенсій з 1 травня одержать 12,9 млн. пенсіонерів.

Також з 1 травня розмір підвищення виплат членам сімей загиблих та інвалідів війни збільшиться з 28 до 42% прожиткового мінімуму для непрацездатних. Розмір підвищення становитиме 112,1 грн (з 238,1 до 357,2 грн). Підвищення буде проведено 172,4 тис. чоловік.

Крім того, з 1 травня з 10 до 15% прожиткового мінімуму для непрацездатного населення будуть піднято доплати учасникам війни, не нагородженим медалями. Для нагороджених медалями доплата буде збільшена з 15 до 20%. Таким чином, відзначив С.Тігіпко, розмір пенсії буде підвищено 1 млн. 307,2 тис. ветеранам на 42,5 грн. Для нагороджених підвищення збільшиться з 127,6 до 170,1 грн, для інших учасників війни - з 85,1 до 127,6 грн.

Також С.Тігіпко повідомив, що з 1 липня почнуться поетапні підвищення пенсійних виплат військовослужбовцям командирського і рядового складу. З 1 липня підвищення становитиме 10%, з 1 вересня – також 10% і з 1 січня 2013 року – 10,5%.

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