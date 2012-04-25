Тігіпко: чорнобильці-інваліди в Україні порівняно добре соціально забезпечені

Віце-прем'єр-міністр України Сергій Тігіпко вважає, що категорія чорнобильців-інвалідів в Україні по соціальній лінії забезпечена порівняно добре.

Як передає кореспондент УНІАН, С.Тігіпко відзначив, що в Україні десь 2 млн людей мають різні соціальні статуси, пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи, і їм надається більш як 100 видів соціальної підтримки.

«Безумовно, що основна турбота держави - про інвалідів Чорнобиля. І я хочу сказати, що нам вдалося істотно підвищити виплати інвалідам-ліквідаторам. Те, що у нас відбулося, мені здається, це заслуговує великої поваги. Мені здається, що зараз, якщо ми порівняємо з середніми по країні пенсіями, то чорнобильці зараз досить непогано забезпечені», - сказав С.Тігіпко.

Він відзначив, що на 1 квітня І група інвалідів-ліквідаторів одержує у середньому 5,474 тис грн пенсії, ІІ – 4,778 тис грн, ІІІ – 2,972 тис грн.

Також С.Тігіпко відзначив, що поточного року на лікувальні програми для чорнобильців у бюджеті буде виділено 50 млн грн. За його словами, поточного року планується задовольнити всі потреби інвалідів-чорнобильців у протезуванні, 150 млн буде виділено на забезпечення інвалідів-ліквідаторів, допомогу громадським організаціям. Для надання медичних послуг інвалідам-чорнобильцям буде виділено 3 млн грн, на оздоровчі програми 370 млн. При цьому С.Тігіпко наголосив, що водночас є низка невирішених проблем інвалідів-чорнобильців, які пов'язані з конкретними випадками, що стосуються окремих інвалідів. Для розв’язання цих проблем, повідомив С.Тігіпко, буде створено спеціальну комісію. «Найімовірніше, це буде комісія, яка розглядатиме індивідуально кожний випадок», - сказав С.Тігіпко.

Перший віце-прем'єр також вважає, що пенсії інвалідам-ліквідаторам і ветеранам війни у майбутньому необхідно підвищувати паралельно. «Якщо ми підніматимемо, то, я упевнений, що ми маємо піднімати одразу і для учасників війни, і для інвалідів-ліквідаторів», - сказав С.Тігіпко і додав, що уряд має план підтримки інвалідів-ліквідаторів до 2015 року, і цей план максимально виконуватиметься.