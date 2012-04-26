У Севастополі переглянуть категорії учасників ліквідації ядерних аварій.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Севастопольської міської державної адміністрації за підсумками засідання комісії зі спірних питань встановлення факту участі громадян у ліквідації ядерних аварій, в ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із використанням ядерної зброї, що відбулося під керівництвом заступника голови СМДА Артура Бабенка.

За словами начальника управління праці та соціального захисту населення СМДА Ольги Колтунової, управлінням спільно з Пенсійним фондом і КРУ були проведені перевірки документів чорнобильців, які перебувають на обліку в Севастополі. Вона зазначила, що крім основної пенсії, люди, які постраждали від Чорнобильської катастрофи або інших ядерних випробувань, одержують додаткову пенсію за шкоду, завдану здоров'ю. Її розмір у процентному відношенні залежить від розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Якщо це 2-а категорія – 15%, якщо 3-я – 10%.

О.Колтунова підкреслила, якщо буде ухвалено рішення про встановлення нового статусу, то все це здійснюватиметься з урахуванням діючої нормативно-правової бази, 674-ї постанови Кабінету міністрів. «Із сьогоднішнього числа ми переведемо з 2-ї на 3-ю категорію тих, хто брав безпосередню участь у підземних випробуваннях ядерної зброї, зокрема в умовах позаштатних авіаційних ситуацій. Оскільки підставою до виплати додаткових пенсій є посвідчення відповідної категорії, раніше видані документи визнають недійсними, і замінять на інші», - зазначила начальник управління. Як додала О.Колтунова, тимчасово ці виплати, за рішенням головного управління, до з'ясування всіх обставин були припинені.

При цьому вона запевнила: «Все, що було нараховано до квітня, заплатимо по старій категорії, а з наступного місяця, як передбачено законом, продовжимо виплати по іншій категорії, яка буде встановлена рішенням комісії».

Також на засіданні було піднято питання про чорнобильські посвідчення, видані на незаконних підставах. За словами О.Колтунової, рішення про зняття статусу чорнобильців у даній ситуації розглядатиме комісія при Міністерстві соціальної політики України.

А.Бабенко, коментуючи ситуацію, що склалася, зазначив: «Не хочеться кривдити тих людей, які дійсно опинялися в непростих ситуаціях, які мають відношення до ядерних випробувань, проте є питання, зокрема, що стосуються жителів нашого міста, до яких потрібно дуже серйозно підійти. Ми провели спеціальну перевірку посвідчень, виданих за останній рік. Цим займалося управління праці та соціального захисту. З юридичної точки зору все було оформлено правильно. Проблеми виникли з посвідченнями, які видавалися раніше. Згідно з новими ініціативами Президента, соціальна допомога повинна бути направлена адресно, виплачуватися тим, хто дійсно потребує цього. Зараз Президент і уряд намагаються врегулювати ситуацію, і наше засідання один із кроків на цьому шляху».