Янукович пообіцяв свої гроші дітям, які проживають на забруднених від ЧАЕС територіях
14:40, 26 квітня 2012Соцполітика
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Президент України Віктор Янукович надаватиме власні кошти на допомогу дітям, які проживають на забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територіях.
Як повідомили УНІАН у прес-служба глави держави, про це він сказав під час спілкування з представниками ЗМІ на Чорнобильській АЕС.
«Я готовий зі своїх власних коштів допомагати дітям-чорнобильцям. Я буду це робити постійно», - сказав В.Янукович.
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