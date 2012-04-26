Чорнобильці висунули народним депутатам ультиматум. На виконання вимог дали добу

Представники чорнобильських організацій висунули народним депутатам ультиматум, який вони мають виконати до 12.00 27 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час мітингу чорнобильців біля Верховної Ради повідомив член правління Всеукраїнського об’єднання ветеранів Чорнобиля Петро Прокопенко.

За його словами, ультиматум включає велику кількість вимог до влади. Зокрема, привести постанову Кабміну №1210 у відповідність із законом про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Також в ультиматумі містить звернення до генерального прокурора України Віктора Пшонки з вимогою відреагувати на невиконання державою рішень судів щодо виплат чорнобилям пенсій у повному обсязі. Як зазначають учасники акції, генпрокурор має відреагувати на тисячі звернень громадян до нього та прокурорів в областях у зв’язку з масовим невиконання судових рішень.

«Ми вимагаємо звіту генпрокурора, чому він не виконує вимог закону», - наголосив П.Прокопенко.

Іншим пунктом ультиматуму чорнобильці вимагають визнати всі заборгованості держави перед «дітьми війни», чорнобильцями та ветеранами війни. «І щоб цей борг держави можна було отримати у спадок. Тобто, якщо людина не доживає, то щоб спадкоємці могли отримати його виплати», - пояснив П.Прокопенко.

За його словами, якщо до вказаного часу всі вимоги учасників акції не будуть виконані, чорнобильці залишають право «радикальних, але реальних заходів громадянської непокори, яка не виходить за рамки закону».

П.Прокопенко також наголосив, що депутати мають виконати ці вимоги за добу.

«Ми завдання в тому ж Чорнобилі, поставлені ввечері, за кілька годин вже починали виконувати і на ранок вони були готові», - сказав він.

У даний час мітинг чорнобильців закінчився, проте частина з них досі перебуває на площі біля будівлі Верховної Ради. Як зауважив П.Прокопенко, чорнобильці планують залишатися перед парламентом до закінчення терміну дії ультиматуму.