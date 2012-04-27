У Києві - масова акція протесту прихільників опозиції

Багатотисячна колона прихильників опозиції, які проводять сьогодні акцію протесту проти репресій в Україні, спустились з вулиці Банкової від Адміністрації Президента на Майдан Незалежності, де проводять мітинг.

Прихильники опозиції пройшли вулицею Інститутською, перекривши рух транспорту по ній, але на прохання співробітників міліції, прибувши на Майдан Незалежності, учасники заходу звільнили проїжджу частину.

Мітингувальники б’ють у барабани та скандують: «Свободу політв’язням! Юлі волю!».

Охорону громадського порядку забезпечує незначна кількість працівників міліції.

Нагадаємо, зранку прихильники партій "БЮТ-Батьківщина", «Фронт Змін», Народного Руху України зібрались на Європейській площі й о 10.00 розпочали пішу ходу, яка має завершитися, за словами організаторів акції, на вулиці Банковій біля Адміністрації Президента.

Учасники колони у складі близько 2 тисяч осіб тримають в руках партійні прапори, в тому числі ВО «Свобода». На чолі колони ідуть декілька народних депутатів з фракцій "БЮТ-Батьківщина".

Колона пройшла від Європейської площі вулицею Грушевського до Адміністрації Президента. На вул. Банковій, яка перекрита металевими турнікетами, учасники акції залишили символічну «повістку до суду» для Президента Віктора Януковича.

Біля металевого турнікету на підході до Адміністрації Президента сталася невелика сутичка між народними депутатами та працівниками міліції.

Правоохоронці намагалися не пустити депутатів з плакатом до кованої металевої огорожі, яка перегороджує вхід у двір будівлі Адміністрації Президента.

Втім конфлікт швидко вщух, народні депутати повісили на шпилі металевого паркану символічну повістку в суд Президенту Віктору Януковичу.

Зокрема, на плакаті написано «Народний трибунал України. Повістка №2. Отримувач: Янукович В.Ф. Адреса реєстрації: Київська область селище Сарі Петрівці, Межигір’я, Хонка». Далі на цьому плакаті зазначається, що вказана особа викликається до суду в якості обвинуваченого «за посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, побої та мордування, катування Юлії Тимошенко та всього українського народу; незаконне позбавлення волі Юлії Тимошенко, Юрія Луценко та інших громадян; фальсифікації підсумків голосування на виборах Президента України; зловживання владою, перевищення влади; злочини проти правосуддя, втручання в діяльність судових органів». На плакаті також вказано дата, час і місце проведення суду – 19 травня 12.00 вулиця Хрещатик, 42, наметове містечко.

При цьому В.Януковичу автори повістки пропонують «добровільно подати у відставку та покинути Україну».