Росія має намір співпрацювати у сфері міграції з країнами СНД – Медведєв

Москва. Росія має намір співпрацювати у сфері міграції з країнами СНД.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент Росії Дмитро Медведєв сказав на засіданні Ради безпеки, присвяченому питанням міграційної політики.

«Активнішою має стати міжнародна складова – співпраця у сфері міграції з країнами СНД та іншими державами. Як показує практика, спільно набагато легше вирішувати питання, які пов'язані з протидією незаконній міграції, оптимізацією механізмів депортації, оптимізацією механізмів реадмісії та, звичайно, уніфікацією міграційного законодавства», - сказав Д.Медведєв.

При цьому він підкреслив, що далеко не всі сусіди РФ із задоволенням по цій темі співпрацюють. За його словами, влада РФ повинна країни-сусіди спонукати як морально, так і іншими засобами, які є у російської сторони.

Д.Медведєв підкреслив, що в світі кількість мігрантів рік від року збільшується, а сам процес міграції стає все більш складним і більш важкокерованим.

Він повідомив, що за офіційними даними, починаючи з 2000 року до Росії приїхали близько 7 млн осіб. Багато в чому завдяки цьому припливу був компенсований природний спад населення, відбулася стабілізація ринку праці в деяких сферах, додав він.

За його словами, за найближче десятиліття за рахунок мігрантів може бути мінімізований дефіцит робочої сили. Разом з тим, відсутність ефективної системи контролю за міграційними потоками, а також гонитва підприємців за дешевою робочою силою веде до зростання кількості тих мігрантів, які трудяться нелегально.

Д.Медведєв зазначив, що головна мета цієї міграційної політики залишається колишньою – це забезпечення потреб економіки у відповідній робочій силі, і перш за все, за рахунок розширення можливостей для переселення до Росії на постійне проживання російських співвітчизників.

При цьому російський Президент підкреслив, що рішучою повинна бути боротьба з незаконною міграцією.

«У нашій країні знаходиться велика кількість іноземців із невизначеним правовим статусом і, звичайно, з порушенням правил перебування. Багато з них, якщо говорити про іноземців із невизначеним правовим статусом або з порушенням правил перебування, практично всі не платять податки. Природно, в результаті цього перебувають поза зоною контролю держави, скочуються на саме дно соціальної структури, поповнюють ряди кримінальних структур», - сказав він.

При цьому Д.Медведєв визнав, що ефект від реалізації спеціальних програм, які сприяють інтеграції іноземців у російське суспільство, поки залишається невисоким.

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