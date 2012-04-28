Особовий склад міліції Києва переведено на посилений варіант несення служби
10:23, 28 квітня 2012Соцполітика
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Особовий склад київської міліції з 27 квітня до особливого розпорядження переводиться на посилений варіант несення служби у зв’язку із вибухами у Дніпропетровську.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві, розпорядженням начальника ГУМВС генерал-лейтенанта міліції Олексія Крикуна, з метою забезпечення безпеки киян і гостей столиці керівництво столичної міліції звертається до громадян з проханням бути пильними, негайно повідомляти про підозрілих осіб або предмети.
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