Особовий склад міліції Києва переведено на посилений варіант несення служби

Особовий склад київської міліції з 27 квітня до особливого розпорядження переводиться на посилений варіант несення служби у зв’язку із вибухами у Дніпропетровську.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві, розпорядженням начальника ГУМВС генерал-лейтенанта міліції Олексія Крикуна, з метою забезпечення безпеки киян і гостей столиці керівництво столичної міліції звертається до громадян з проханням бути пильними, негайно повідомляти про підозрілих осіб або предмети.