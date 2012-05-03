До Дня Перемоги уряд виплатить ветеранам грошову допомогу

До Дня Перемоги Кабінет міністрів виплатить ветеранам грошову допомогу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр Микола Азаров, відкриваючи сьогодні засідання Кабміну.

«Наближається велике всенародне свято – День Перемоги. Ми зробили немало, щоб достойно його зустріти. В першу чергу це стосується достойного відзначення заслуг ветеранів війни. Їх подвиг незабутній, наш обов’язок перед ними – священний і щоденний. До свята Перемоги виплачується підвищений розмір разової грошової допомоги інвалідам Великої Вітчизняної війни. Залежно від групи інвалідності, допомога становить від 1 тис 720 до 2 тис 200 гривень. Це – удвічі-тричі більше, ніж торік. Таку допомогу отримають майже 2 млн громадян», - сказав М.Азаров.

Також він повідомив, що збільшено розміри допомоги до пенсій учасникам війни, для нагороджених медалями, інших учасників війни. Збільшену допомогу отримають 1 млн 307 тис ветеранів. Крім того, за словами М.Азарова, з 1 травня збільшено розмір виплат членам сімей померлих інвалідів війни та членам сімей загиблих військовослужбовців. Такі виплати отримають 173 тис громадян.

«Принагідно додам, що з 1 травня всім пенсіонерам, які отримують трудові пенсії і мають повний трудовий стаж, уряд підняв пенсію більше, ніж на 100 гривень. Для тих, хто не має такого стажу, підвищення становить близько 50 гривень. Підвищено на 25 відсотків розміри пенсій інвалідів війни, в тому числі обчислені у мінімальних розмірах», - підкреслив глава уряду.

Також він зазначив, що у І кварталі 2012 року з урахуванням всіх прийнятих рішень уряду мінімальний розмір пенсії зріс: у інвалідів війни І групи – до 2 тис 388 грн; у інвалідів війни ІІ групи – до 2 тис 137 грн; у інвалідів війни ІІІ групи – до 1 тис 886 грн.

«Ми починаємо ліквідацію розриву між пенсіями військовослужбовців, які залишають службу нині, і тими, хто закінчив службу 5 років тому. 23 травня уряд прийняв рішення про поетапне збільшення розмірів пенсій колишніх військовослужбовців: з липня на 11%, з 1 вересня – на 23% та з 1 січня 2013 р. - на 35%», - сказав М.Азаров.