Влада Білорусі не має наміру підвищувати пенсійний вік - Радмін

Мінськ. Влада Білорусі не має наміру підвищувати пенсійний вік.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це журналістам заявив віце-прем'єр-міністр Білорусі Анатолій Тозік.

«Питання підвищення віку виходу на пенсію - така позиція глави держави - в практичній площині не стоїть і не обговорюється», - сказав А.Тозік.

Він нагадав, що в Білорусі громадянам надана можливість добровільно відкласти вихід на пенсію після досягнення загальновстановленого пенсійного віку.

«При цьому вибір залишається за людиною: продовжити роботу без отримання пенсії, щоб збільшити розмір своєї пенсії в майбутньому, або ж не користуватися такою можливістю», - зазначив А.Тозік.

Він підкреслив, що пенсії в Білорусі виплачуються своєчасно, в повному обсязі, регулярно підвищуються.

Так, цього року передбачено чотири перерахунки трудових пенсій у зв'язку із зростанням заробітної плати. Підвищення розміру пенсійних виплат відбулося з лютого і травня нинішнього року, очікується перерахунок із серпня і листопада.

Довідка УНІАН. З 1 жовтня 2011 року набув чинності закон України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи".

Цим законом встановлений єдиний для чоловіків і жінок вік виходу на пенсію – 60 років. До цього жінки мали право виходити на пенсію після досягнення 55-річного віку.

У Росії і Білорусі вік виходу на пенсію на сьогодні найнижчий, порівняно з більшістю європейських країн: 60 років - для чоловіків і 55 - для жінок.

17 листопада 2011 року прем'єр-міністр Росії Володимир Путін заявив, що в РФ найближчим часом не планується підвищення пенсійного віку.

Багато європейських країн також підвищують пенсійний вік.