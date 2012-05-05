Тігіпко: збільшення пенсій та виплат не призведе до зростання цін

Віце-прем'єр-міністр України, заступник голови Партії регіонів Сергій Тігіпко запевняє, що збільшення пенсій та виплат у рамках нової соціальної політики буде здійснено за рахунок економічного зростання і не призведе до зростання цін.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.Тігіпка, про це він сказав в інтерв'ю «5 каналу».

За словами віце-прем’єра, Україні сьогодні не загрожує економічна криза, а мінімізувати кризові ризики для держави в майбутньому допоможе сильна вертикаль влади.

«Якщо ми збережемо цю вертикаль влади, то у нас буде багато інструментів, щоб мінімізувати ситуацію з будь-якою кризою. Хоча зараз у нас ніякої кризи не буде», - підкреслив С.Тігіпко.

Він зазначив, що уряду вдалося створити хороший запас міцності економіки і макроекономічній ситуації в країні сьогодні нічого не загрожує. «Валютні резерви досить великі, ціни на основні експортні товари стабільні», - заявив С.Тігіпко.