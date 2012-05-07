Профспілки вимагають всенародного обговорення Трудового кодексу, погрожуючи страйком

Прийняття нової редакції Трудового кодексу України та Закону „Про зайнятість населення” без всенародного обговорення неможливе і може призвести до страйків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного форуму профспілок України, з такою заявою до Кабінету міністрів України звернулися представники НФПУ, Національної конфедерації вільних профспілок України, Конфедерації вільних профспілок, Федерації представників малого та середнього підприємництва України, низки громадських організацій.

„Ми свідомі того, що положення Трудового кодексу і закону про зайнятість стосуються усіх громадян працездатного віку, а це майже половина усього населення держави”, – зазначив заступник голови НФПУ Григорій Кабанченко, коментуючи звернення.

На його переконання, прийняття таких документів без всенародного обговорення є порушенням принципів соціального діалогу, а також відповідних нормативних документів про консультації з громадськістю.

Г.Кабанченко наголосив, що відсутність діалогу при прийнятті згаданих документів неминуче призведе до протистояння між владою і працюючими.

„Якщо уряд не прийме рішення про відкрите обговорення і не врахує вимог профспілок, профспілки будуть вимушені вдатися до засобів, передбачених Конституцією України і міжнародними нормами. Аж до страйків”, - запевнив Г.Кабанченко.

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