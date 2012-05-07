Україна ввійшла до дев'ятки країн, в яких зайнятість населення становить не менше 95%.

Про це сказано в опублікованому звіті Міжнародного агентства Gallup про рівень безробіття у 148-ми країнах за підсумками 2011 року, повідомляє портал «Фінанси bigmir)net».

В результаті дослідження було виявлено дев'ять країн, в яких зайнятість населення становить не менше 95%. Серед них: Австрія, Білорусь, Китай, Японія, Чорногорія, Тайвань, Таїланд, Україна, В'єтнам. Як відомо, при безробітті нижче 5% зайнятість у країні вважається повною.

Ресурс 24/7 Wall St. склав рейтинг цих дев'яти країн з урахуванням розміру їх ВВП, доходу на душу населення і відсотка тих, що працюють повний робочий день. Як з’ясувалося, лише в кількох країнах з цієї дев'ятки справді здорова економічна ситуація. Інші ж або підвищують рівень зайнятості за рахунок тимчасових громадських робіт, або ж мають велику кількість малоприбуткових господарств. Таким чином, низький рівень безробіття не обов'язково супроводжує сильну економіку. Так, в Україна не високий показник ВВП і незначні доходи на душу населення, пише 24/7 Wall St. У 2009 році розмір внутрішнього валового продукту країни скоротився на 14,8% і лише останніми роками дещо збільшився.

Агентство CIA повідомляє, що в Україні також виявлено велику кількість незареєстрованих працівників і таких, які трудяться неповний робочий день. Проте, якщо вірити дослідженню Gallup, більш як 50% українців працюють повний день.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики України в Україні кількість зареєстрованих безробітних у березні 2012 р. знизилася на 2,9%, або на 15,6 тис. осіб, і на 1 квітня становила 531 тис. З початку року кількість безробітних збільшилася на 19,6%, або на 102,2 тис. осіб (на 1 січня 2012 року - 428,8 тис. безробітних).

За даними Держстату, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Україні на 1 квітня 2012 року становив 1,9% від загальної кількості населення працездатного віку (на 1 січня 2012 року - 1,8%).

Водночас за статистикою рекрутингової компанії Brain Source Corporation, за минулі півроку кількість претендентів, які перебувають в активному пошуку роботи, збільшилася на 30%. Керуючий партнер цієї корпорації Андрій Кривокоритов вважає, що це також свідчить про явище прихованого безробіття, коли зарплата працівника або становить лише 1 -1,5 тис. грн, або виплачується не частіше як один раз на півроку.