Картки для компенсацій вкладникам Ощадбанку СРСР випустить консорціум «ЄДАПС»

АТ «Ощадбанк» і підприємство «Знак» (учасник консорціуму «ЄДАПС») уклали контракт на виробництво банківських карт для виплат компенсацій вкладникам Ощадбанку колишнього СРСР, йдеться в повідомленні «ЄДАПС».

У повідомленні наголошується, що постановою уряду України від 23 квітня 2012 № 346 затверджено механізм компенсації за вказаними вкладами, який передбачає, що з 1 червня АТ «Ощадбанк» буде перераховувати гроші на поточні рахунки вкладників (внесених до «Реєстру вкладників заощаджень громадян»). Скористатися компенсаційними грошима громадяни України зможуть за допомогою спеціального платіжного засобу "Національна карта". Порядок емісії та використання «Національної карти» визначається нормативно-правовими актами Національного банку України. Видача «Національної карти» здійснюється безкоштовно.

«Компанія «Знак» приступила до виробництва платіжних карт для «Ощадбанку», і в найстисліші терміни гарантовано забезпечить платіжними інструментами для реалізації соціальних програм Президента та уряду України», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович доручив прем'єр-міністру Миколі Азарову забезпечити повернення коштів вкладникам Ощадбанку СРСР у найближчі роки.

Згідно з постановою Кабміну від 23 квітня, громадяни України з 1 червня зможуть отримувати компенсацію в розмірі 1 тис. грн за вкладами Ощадного банку СРСР, здійсненим до 2 січня 1992 року готівковкою в установи Ощадбанку СРСР, які діяли на території Україні.

На виплату компенсацій передбачено близько 6 млрд грн.

Довідка УНІАН. Підприємство «Знак» - один з найбільших виробників платіжних карт і пластикових бланків документів у світі. Підприємство виготовляє платіжні картки для українських і зарубіжних банків. «Знак» виготовляє карти з чіпом для Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП) НБУ.

Консорціум «ЄДАПС» - великий представник сфери розробки та впровадження ID-документів та IT-систем.

«ЄДАПС» забезпечує обслуговування та сервіси для клієнтів на базі власних продуктів і рішень, реалізуючи унікальні державні та комерційні проекти.

Консорціум пропонує урядовим і державним органам рішення з ідентифікації документів, системи для персоналізації ідентифікаційних документів методом лазерного гравіювання, виробництво високозахищених біометричних паспортів, ID-карт, створення електронного уряду та інтегрованих систем реєстрації населення.

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